رياضة | ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، يوم السابع من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، على أرضية ملعب الاتحاد.

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وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويغيب عن ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، قائد الفريق سيرجيو راموس بعد تعرضه للطرد في لقاء الإياب.

وكان ريال مدريد قد حسم بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.