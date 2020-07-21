رياضة | إصابة رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية السابق بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية السابق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محامي الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية في كرة القدم "كونميبول"، الباراجوياني خوان آنخل نابوت عن إصابة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد.

ويقضي خوان آنخل نابوت حكماً بالسجن لمدة 9 أعوام في الولايات المتحدة، بسبب تورطه في فضيحة "فيفا غايت".

قال خوسيه جونزاليز لإذاعة 730 أي أم: "إن موكله كان بالكاد قادراً على التحدث عندما اتصلت به زوجته، يعاني من ألم مبرح في حلقه"، مضيفاً بأنه كان يكافح من أجل التنفس.

وأضاف: "مصاب بالسكري ويعاني من ارتفاع ضغط الدم وهو مرهق للغاية، الإصابة بفيروس كوفيد 19 تشكل خطراً على صحته".