رياضة | الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن لجنة كرة القدم في الأهلي تناقش ملف مصير استمرار أحمد فتحي الظهير الأيمن مع الفريق حتى نهاية الموسم وذلك بعد توقيع اللاعب لبراميدز.

وستقوم لجنة كرة القدم في النادي باتخاذ قرارها بشأن استمرار فتحي في صفوف الفريق أو استبعاده من المباريات في المرحلة المقبلة وذلك بعد مناقشة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وتقوم لجنة الكرة كرة القدم في الأهلي بدراسة استمرار أحمد فتحي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي وذلك للاستعانة به في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا خاصة أن الفريق لا يضم سوى محمد هاني وأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.

ويرفض رينيه فايلر فكرة استبعاد أحمد فتحي من الحسابات بعد تعاقده مع براميدز ورفضه التجديد للأهلي وذلك نظرًا لحاجة الفريق إلى خدماته في المرحلة المقبلة نظرًا لأهميتها خاصة في البطولة الأفريقية وذلك لحين التعاقد مع لاعب بديل في الموسم الجديد.