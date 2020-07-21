رياضة | أحمد الشيخ يراوغ الأهلي.. بين الرحيل وتجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يراوغ الأهلي.. بين الرحيل وتجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، مراوغته للفريق بشأن الحصول على زيادة على عقده، والسماح له بالرحيل عن الفريق.

ويمتلك أحمد الشيخ عرضاً من نادي بيراميدز، للإنضمام إليه في مطلع الموسم المقبل، سواء بالبيع أو الأعارة.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب، أنه طلب زيادة عقده مع الفريق، ومساواته بنجوم الصف الأول.

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وأشارت المصادر، أن عرض بيراميدز يتضمن حصوله على راتب يُقدر بحوالي 10 ملايين جنيه عن الموسم الواحد، وهو ضعف ما يتقاضاه في الأهلي.

ويشعر اللاعب حالياً، أنه ضمن عناصر الفريق الأساسية للمدرب رينيه فايلر، وهو ما وضح خلال الفترة ما قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، تلقى أحمد الشيخ إصابة خلال مران الأهلي اليوم، استعداداً لعودة الدوري المصري.

وخرج الشيخ مصاباً في العضلة الخلفية، بعد شعوره بعدم قدرته على استكمال المران.