شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجرى مسحة كورونا للفوج الثالث للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الفوج الثالث من حكام الدوري الممتاز لمسحة اختبار فيروس كورونا استعدادًا للتواجد في معسكر تدريبي للحكام والقائم حاليًا من أجل الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، حيث تم تقسيم الحكام إلى 4 أفواج كل فوج يضم 36 حكمًا.

واستقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول بينما يلعب الأهلي مع إنبي يوم 7 أغسطس المقبل.

في شأن مختلف، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفدرالية مثل بطولة دوري الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

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وتضمن خطاب الاتحاد المصري أيضًا أنه حال إصرار "كاف" على إقامة الدور قبل النهائى للكونفدرالية فقط من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها فى بلد محايد تحقيقًا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

يأتي ذلك انطلاقًا من أن مصر هي البلد الوحيد الذى تقدم رسميًا للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأبطال بعد اعتذار الكاميرون، كما أسند الكاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائي.