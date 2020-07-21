قصة هدف.. طارق يحيي يقود الزمالك للتتويج بكأس مصر في موسم 1988

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طارق يحيى لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، فى قيادة الفريق الأبيض بالتتويج بكأس مصر في موسم 1988 بعد ما نجخ في تسجيل هدف فى شباك الاتحاد السكندرى بنهائى بطولة كأس مصر .
شارك طارق يحيي لأول مرة أمام المنصورة فى كأس مصر وفاز الزمالك بأربعة أهداف نظيفة، وفرض طارق نفسه بين نجوم الزمالك فى ذلك الوقت، وكان ثانى هدافى الزمالك فى هذا العصر بعد جمال عبد الحميد، وكانت المباراة التى حققت شهرة طارق يحيى الجناح الأيسر أمام إسكو عام 1982 وفاز الزمالك بنصف دستة أهداف وكان نصيبه منها ثلاثة أهداف.
واشتهر طارق بالإجادة أمام الأهلى فهو الذى أحرز الهدفين فى مباراة انتهت بالتعادل بهدفين، وأحرز مع الزمالك بطولة الدورى أعوام 1984 و1988 و1992 وكاس أفريقيا 1984 و1986، وسجل هدف الفوز فى مرمى الاتحاد فى نهائى كأس مصر 1988 وفى نفس العام فاز الزمالك بالبطولة الأفروأسيوية.
ساهم طارق يحيى فى فوز مصر ببرونزية البحر المتوسط وكأس أفريقيا 1986، وكان ضمن قائمة الفريق الذى مثل مصر فى كأس العالم بإيطاليا 1990، لكنه لم يشارك فى أى مباراة.
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