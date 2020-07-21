شكرا لقرائتكم الدفعة الثالثة من حكام الدوري يخضعون اليوم لمسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع الفوج الثالث من حكام الدوري الممتاز لمسحة اختبار فيروس كورونا استعدادا للتواجد في معسكر تدريبي للحكام والقائم حاليا من اجل الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 اغسطس المقبل ،حيث تم تقسيم الحكام الي 4أفواج كل فوج يضم 36 حكما .. واستقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول بينما يلعب الاهلي مع انبي يوم 7 اغسطس المقبل.

فى شأن مختلف، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفدرالية مثل بطولة دوري الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

Advertisements

وتضمن خطاب الاتحاد المصري أيضًا أنه فى حال إصرار "كاف" على إقامة الدور قبل النهائى للكونفيدرالية فقط من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها فى بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

يأتي ذلك انطلاقا من أن مصر هي البلد الوحيد الذى تقدم رسمياً للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأبطال بعد اعتذار الكاميرون ، كما أسند الكاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفيدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائي.