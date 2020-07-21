إيفرتون يعقد الحلم الأوروبي لشيفيلد وبرايتون يضمن بقاءه

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لندن: عقَّد إيفرتون الحلم الأوروبي لمضيفه شيفيلد يونايتد عندما تغلب عليه 1-صفر الإثنين في المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم، فيما ضمن برايتون بقاءه بتعادله مع ضيفه نيوكاسل سلبا.

في المباراة الأولى، يدين إيفرتون بفوزه إلى مهاجمه البرازيلي ريشارليسون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. وهي الخسارة الثانية على التوالي لشيفيلد يونايتد والحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن توتنهام السادس وصاحب المركز الأخير المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما صعد إيفرتون إلى المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة.

وسيتبخر حلم شيفيليد يونايتد لاحقا في حال فوز ولفرهامبتون السابع على ضيفه كريستال بالاس الرابع عشر.

ويتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس مباشرة إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، لكن في حال كان بطل كأس الاتحاد الإنكليزي بين الستة الأوائل في نهاية الموسم فإن صاحب المركز السابع يضمن بطاقته إلى المسابقة القارية الثانية.

ويلتقي أرسنال العاشر برصيد 53 نقطة مع تشلسي الثالث (63 نقطة) في المباراة النهائية في الأول من آب/أغسطس على ملعب "ويمبلي".

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وفي الثانية، ضمن برايتون بقاءه بتعادله مع ضيفه نيوكاسل سلبا.

وعزز برايتون موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة بفارق سبع نقاط أمام بورنموث وأستون فيلا صاحبي المركزين الثامن عشر والتاسع عشر المؤديين الى الدرجة الأولى (الثانية فعليا) والتي هبط إليها نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.

وحقق برايتون الفوز مرتين فقط في مبارياته الـ17 الأخيرة لكنه أوقف سلسلة من ثلاث هزائم متتالية على أرضه.

وتستكمل المرحلة الثلاثاء بلقاءي واتفورد مع مانشستر سيتي، وأستون فيلا مع أرسنال، على أن تختتم الأربعاء بلقاءي مانشستر يونايتد مع وست هام، وليفربول مع تشلسي.