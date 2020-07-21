فياريال يعلن رحيل كاييخا بعد قيادته للمركز الخامس

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مدريد: أعلن نادي فياريال الإسباني لكرة القدم الإثنين رحيل مدربه خافيير كاييخا عن إدارته الفنية رغم قيادته إلى المركز الخامس هذا الموسم وحجز بطاقة مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للموسم المقبل.

وقال النادي في بيان "خافي كاييخا لم يعد مدربا لفياريال إف سي. النادي يود شكره على عمله الجاد، تفانيه واحترافيته خلال فترة تدريبه للفريق ويتمنى له حظا سعيدا في مسيرته الرياضية".

واستلم كاييخا (42 عاما) الذي دافع عن ألوان فياريال، الإدارة الفنية لفريق "الغواصة الصفراء" أواخر سبتمبر 2017 ونجح في موسمه الأول في قيادته إلى المركز الخامس والتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وأقيل كاييخا في الموسم التالي وتحديدا في ديسمبر 2018 بسبب النتائج المخيبة التي وضعت الفريق بين المراكز المؤدية للدرجة الثانية، لكن فياريال لجأ لخدماته مجددا بعد أقل من شهرين من إقالته ونجح في إنقاذه من الهبوط.

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وهذا الموسم، وبفضل النتائج الجيدة التي حققها الفريق عقب استئناف المنافسات بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، كرر كاييخا إنجازه موسم 2017-2018 وقاد النادي الى المركز الخامس في الليغا والتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وذكرت تقارير لوسائل إعلامية إسبانية أن المدرب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي وإشبيلية أوناي إيمري مرشح لخلافة كاييفا.

وجاء رحيل كاييخا بعد يومين من إعلان فياريال مغادرة نجم آخر للنادي هو لاعب وسطه سانتي كازورلا (35 عاما) الذي أعلن السد القطري اليوم توصله إلى اتفاق معه للدفاع عن ألوانه.