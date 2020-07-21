شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة كأس مصر في أكتوبر وإلغاء معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني استكمال مباريات كأس مصر للموسم الحالي في شهر أكتوبر المقبل وذلك في حالة إقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بوجود توقف دولي يتخلله مباريات ودية.

وأفادت مصادر بأن مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة طلبوا من الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إلغاء معسكر أكتوبر وعدم خوض أي وديات والاستفادة من هذا التوقف في لعب 3 أدوار من البطولة التي وصلت مراحلها لدور الـ8، ورفضوا لعب مباريات الدوري في تلك الفترة بسبب تواجد اللاعبين المحترفين في الدوري المصري مع منتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي ولن يستطيع اتحاد الكرة منع هذه المنتخبات من انضمام لاعبيهم إليهم خاصة أن فيفا يمنع ذلك .

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من ناحية أخرى، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتحديد موقفهم خلال الفترة المقبلة سواء بإنهاء عملهم الذي ينتهي رسميًا في 31 يوليو المقبل أو المد للجنة لمدة 3 أشهر جديدة لحين الانتهاء من لائحة النظام الاساسي الجبلاية إلي جانب الدعوة للانتخابات ثم اقامة انتخابات اتحاد الكرة، وهناك اتجاه آخر وهو إسناد المهمة الي المدير التنفيذي الحالي لاتحاد الكرة وإدارة عمل الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر لحين إجراء انتخابات الجبلاية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل 31 أكتوبر، خاصة أن الساعات الأخيرة شهدت إجراء أكثر من فيديو كونفرانس بين مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد ومسئولي الاتحاد الدولي للتنسيق للمرحلة المقبلة.