شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحدد موقف عبد الله ياسين وسيف الجزيري من ودية أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني للفريق يخطط لمنح الفرصة لجميع اللاعبين في اللقاء الودي الذي يجمع ذئاب الجبل بأسوان، على استاد عثمان أحمد عثمان، اليوم الثلاثاء، في أولى التجارب الودية للمقاولون منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وقال عبد الغني في تصريحات خاصة "سنمنح الفرصة للجميع للاطمئنان على جاهزيتهم ولكن بنسب محددة على مدار الـ 90 دقيقة".

أضاف عبد الغني: عبد الله ياسين وسيف الجزيري قد تكون مشاركتهما في حدود العشر دقائق بعد قدومهما من سفر طويل، خاصة أنهما انضما مؤخرًا للفريق ولم يتدربا منذ بداية الإعداد، ولكن سنعطي الفرصة للجميع للاطمئنان على جاهزيتهما.

في سياق متصل، أعلن علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في تصريحات خاصة، أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة أخطرت النادي بسلبية المسحة الخامسة لجميع اللاعبين والجهاز الفني، والتي خضع لها لاعبو المقاولون الأحد الماضي بمقر النادي استعداداً للمباراة الودية أمام نادي أسوان.

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وأكد علاء عبد الغنى، أن الجهاز الفنى لذئاب الجبل سيعطى اهتمامًا خاصًا لقطاع الناشئين فى المرحلة المقبلة، مضيفًا فى تصريحات خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائى الذى يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد على ويوسف أبو هشيمة، ويوسف حسن.

وأضاف عبد الغنى أنه تم تصعيد الثنائى تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.