شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستضيف أسوان في أولى وديات ذئاب الجبل استعدادًا للدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، نظيره أسوان بقيادة أحمد كشري، في اللقاء الودي الذي يقام على ملعب عثمان أحمد عثمان في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، حيث تذاع المباراة عبر شاشة أون سبورت، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف استغرقت 147 يومًا منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وتعتبر هذه المباراة التجربة الودية الأولى للمقاولون منذ توقف النشاط، بينما تعد الثانية لفريق أسوان الذي تعادل مع الإسماعيلي في أولى تجاربه الودية بهدف لمثله.

واكتملت صفوف المقاولون قبل مباراة اليوم، بعد عودة سيف الدين الجزيري هداف الفريق، وعبد الله ياسين، حيث كان الجزيري قد سافر إلى تونس فيما سافر عبد الله ياسين إلى فرنسا مع بداية أزمة كورونا، قبل أن يعودا إلى الفريق مجددًا استعدادًا للمشاركة في بطولة الدوري العام التي تعود من جديد في السادس من أغسطس المقبل.

ويفكر الجهاز الفني للمقاولون في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال اللقاء الودي للاطمئنان على جاهزيتهم للمباريات الرسمية، ومن المقرر أن يخوض المقاولون مباراتين وديتين قبل استئناف الدوري أمام كل من الجونة وطلائع الجيش.

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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الجهاز الفني لأسوان بقيادة أحمد كشري للخروج بمكاسب فنية من المباراة منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، وخاض أسوان أول تدريباته على ملعب الشرطة الأحد الماضي، بعدما تم اعتماده ملعبًا رسميًا لأبناء الجنوب بعد صعوبة خوض مباريات الدور الثاني من الدوري على ملعب أسوان في ظل الظروف الحالية وعدم انتظام حركة الطيران الداخلي.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.