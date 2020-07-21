شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستهل مبارياته الودية أمام طنطا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الاتحاد السكندرى سلسلة مبارياته الودية اليوم بمواجهة طنطا فى معسكره المغلق المقام ببرج العرب استعدادًا لعودة الدورى المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل الذى توقف بسبب جائحة كورونا التى أصابت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط الكروى فى العالم كله.

من ناحية أخرى تلقى الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، عرضًا برتغاليًا لضمه من صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، إلا أن ضعف المقابل المالى أدى إلى غلق الباب أمام ذلك العرض، حيث يبحث مع وكيله أعمال اللاعب حول عرض مالى يناسب متطلبات القلعة البيضاء للرحيل إلى أحد الدوريات الخارجية فى الموسم الجديد، حال عدم نجاح الاتحاد السكندرى فى الحصول على خدماته بشكل نهائى من الزمالك حيث يضع اللاعب الاستمرار ضمن صفوف زعيم الثغر بمثابة الخيار الأول له إلا أن المقابل المالى سيحسم تلك المسألة بين إدارة الاتحاد والزمالك خلال الفترة المقبلة.

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ووضع مسئولو نادى الزمالك شرطاً للموافقة على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، ضمن صفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد وهو أن تكون القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد السكندرى متوافقة مع رؤية الزمالك لتسويق اللاعب، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء فى استمرار التعاون مع زعيم الثغر فى إمداد الفريق السكندرى باللاعبين فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد، إلا أن القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد ستكون الفيصل فى المسألة.