رياضة | موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية ومنتظرة ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بين ليفربول صاحب الأرض ونظيره تشيلسي .

وسيقام اللقاء يوم الأربعاء فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس1 .

وكان ليفربول قد خسر اللقاء الماضي أمام ارسنال بهدفين لهدف بينما تشيلسي حقق الفوز على نورويتش سيتي بهدف دون رد .

ويذكر أن ليفربول توُج بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب طويل دام لثلاثون عام.