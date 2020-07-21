رياضة | شوبير يكشف المواعيد النهائية لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف المواعيد النهائية لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، عن المواعيد النهائية لإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن "الكاف" الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن عودة الشكل السابق لمواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك كذهاب وعودة بين كل الفرق المشاركة.

وأضاف:" أن ذهاب البطولة سيقام منتصف سبتمبر القادم، على أن يقام الإياب في نفس أسبوع المباراة، وجاري تحديد موعد المواجهة النهائية على حسب الفرق المتأهلة للتصفيات".

ويشار إلى أن سيواجه النادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، وعلى الجانب الآخر يلتقي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.