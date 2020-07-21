رياضة | الأهلي ينسحب من الصفقة الكبرى

كشف أحمد حسن لاعب نادي الزمالك، وقائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي قرر تأجيل حسم صفقة باهر المحمدي.

وقال احمد حسن عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، لا يرغب في عودة أحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة

وأضاف:" أنه تم الإتفاق على تأجيل صفقة باهر المحمدي قائد نادي الإسماعيلي، للموسم بعد القادم بين مسئولي الفريقين"

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وأكمل: " أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، لا يريد التفريط في اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وهناك احتمالات أن ينتقل اللاعب لأحد الأندية الخليجية وبالتحديد في الإمارات، وهناك اتصالات قائم في الوقت الحالي".

وواصل:" أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، يرغب في استعادة أحمد رمضان "بيكهام" من وادي دجلة مجدداً، والفريق له الأحقية في استعادة اللاعب مره اخرى".

وأختتم: " أن فايلر يريد بيكهام لأنه يلعب في وسط الملعب، وهو يحتاج لمدافع، ولذلك فأن أسامة جلال لاعب نادي انبي الأقرب للأهلي في ظل صعوبة ضم باهر المحمدي من الدرويش في الوقت الحالي".