شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس استكمال مباريات كأس مصر للموسم الحالي في أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني استكمال مباريات كأس مصر للموسم الحالي في شهر اكتوبر المقبل وذلك في حالة اقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بوجود توقف دولي يتخلله مباريات ودية .. وعلم "الخليج 365" ان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة طلبوا من الجهاز الفني للمنتخب الاول بقيادة حسام البدري و شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي الغاء معسكر اكتوبر وعدم خوض اي وديات و الاستفادة من هذا التوقف في لعب 3 ادوار من البطولة التي وصلت مراحلها لدور الـ8، ورفضوا لعب مباريات الدوري في تلك الفترة بسبب تواجد اللاعبين المحترفين في الدوري المصري مع منتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي ولن يستطيع اتحاد الكرة منع هذه المنتخبات من انضمام لاعبيهم اليهم خاصة ان فيفا يمنع ذلك .

من ناحية أخرى ، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتحديد موقفهم خلال الفترة المقبلة سواء بإنهاء عملهم الذي ينتهي رسميا في 31 يوليو المقبل أو المد للجنة لمدة 3 أشهر جديدة لحين الانتهاء من لائحة النظام الاساسي الجبلاية الي جانب الدعوة للانتخابات ثم اقامة انتخابات اتحاد الكرة ، وهناك اتجاه اخر وهو اسناد المهمة الي المدير التنفيذي الحالي لاتحاد الكرة وادارة عمل الاتحاد لمدة ثلاثة اشهر لحين اجراء انتخابات الجبلاية لانتخاب مجلس ادارة جديد قبل 31 أكتوبر ، خاصة وان الساعات الاخيرة شهدت اجراء اكثر من فيديو كونفرانس بين مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد ومسؤولو الاتحاد الدولي للتنسيق للمرحلة المقبلة.