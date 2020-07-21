شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورونا استعدادًا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الزمالك المتواجدون في المعسكر المغلق المقام حاليًا، بمدينة برج العرب، بالإسكندرية، منذ الخميس قبل الماضي، لمسحة جديدة من فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل التأكد من سلامتهم جميعًا من ذلك الفيروس، قبل خوض المباراة الودية الثانية أمام طلائع الجيش، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على استاد برج العرب، ذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية، بعد فترة التوقف السلبية التى شهدتها الفترة الماضية بعد تعليق المنافسات الكروية، منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على تجهيز كل اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث سيشهد المعسكر خوض الأبيض مباراتين وديتين أخريين عقب مباراة سموحة التى خاضها أول أمس الأحد، وذلك أمام طلائع الجيش ثم بيراميدز، المقرر إقامتها فى ختام المعسكر المغلق يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب أيضًا، بعدما رأى مسئولو قلعة ميت عقبة، نقل المباراتين الوديتين المتبقيتين إلى استاد برج العرب بدلاً من إقامتهما على ملعب فندق إقامة الفريق.

ونجح الزمالك فى الفوز بأولى مبارياته الودية أمام سموحة، والتى أقيمت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، بنتيجة 5 / 1، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كل من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، حيث جاء اللقاء بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للاطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.