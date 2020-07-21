رياضة | مورينيو يستهدف التعاقد مع فاسكيز من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مورينيو يستهدف التعاقد مع فاسكيز من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي يستعد لتقديم عرض من أجل التعاقد مع الإسباني لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن توتنهام مستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 16 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم الإسباني البالغ من العمر29 عامًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هو من طلب من إدارة النادي السعي في هذا الملف، حيث يحظى فاسكيز بإعجابه.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يُقدر سعر فاسكيز بـ 24 مليون يورو و أن هذا يصعب الأمر على المدير الفني البرتغالي وإدارة توتنهام للتعاقد مع النجم الإسباني.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن توتنهام سيحاول استغلال مسألة انتهاء عقد فاسكيز في صيف 2021 للضغط على إدارة الملكي للموافقة على عرضه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فاسكيز خاض 22 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي في جميع البطولات وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين لزملائه.