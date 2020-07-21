رياضة | المصري يفتقد نجمي الفريق في مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري يفتقد نجمي الفريق في مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أوستين أموتو، عن لقاء الفريق أمام الزمالك المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره الزمالك، يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، في بداية مشوار الفريقين بعدما تقرر استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان توقف النشاط الرياضي فترة طويلة بسبب فيروس كورونا كوفيد 19، منذ شهر مارس الماضي.

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وتقرر خضوع أموتو لعملية الزائدة بمستشفى خاص بمحافظة بورسعيد، ليتأكد غياب اللاعب لمدة تتراوح بين 10 أيام وحتى أسبوعين.

وأعرب طارق العشري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن حزنه الشديد بسبب عدم تواجد اللاعب في المباراة، حيث قال، "لقد خسرنا لاعبًا مهمًا ومميزًا في لقاء الزمالك، ونفتقد أيضًا جهود حسين رجب لإصابته بشرخ في العضلة الأمامية".

يشار إلى أن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ببرج العرب، حتى موعد مباراة الزمالك.