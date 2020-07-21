رياضة | نادي الفتح السعودي يشرع في إنشاء ملعبين لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي الفتح السعودي يشرع في إنشاء ملعبين لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي الفتح السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين عن بدء العمل على إنشاء ملعبين لكرة القدم بالجهة الغربية للنادي، حسبما جاء في تغريدة للنادي على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

ويأتي إنشاء الملعب الأول على نفقة وزارة الرياضة، حيث تم الإعلان عنه مُسبقًا، فيما تنشئ إدارة النادي الملعب الثاني على نفقتها الخاصة.

وفي نفس السياق، تجري حاليًا أعمال تطوير بالملعب الرئيسي لنادي الفتح، حيث بدأت شركة الصيانة التابعة لوزارة الرياضة أعمالها لتطوير أرضية الملعب.