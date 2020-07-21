رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الاثنين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ولفرهامبتون فوزا سهلا على حساب كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ترتيب هدافي البريمرليج برصيد 23 هدف، وبفارق هدفين عن داني إنجز مهاجم فريق ساوثهامبتون. ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز :- 1- جيمي فاردي 23 هدف. 2- داني إنجز 21 هدف. 3- بيير إيميريك أوباميانج 20 هدف. Advertisements 4- محمد صلاح 19 هدف. 5- هاري كين 17 هدف. 6- ساديو ماني 17 هدف. 7- ماركوس راشفورد 17 هدف. 8- أنتوني مارسيال 17 هدف. 9- راؤول خيمينز 17 هدف. 10- رحيم سترلينج 17 هدف.

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