شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: رفضت الحصول على فيديوهات مسيئة لخصوم والدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رفض الحصول على فيديوهات مسيئة لبعض خصوم والده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، لنشرها.

وقال أحمد مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاويعلى شاشة قناة الزمالك: «مبحبش أفضح حد.. وقلت للشخص الذي أحضر لي فيديوهات لخصوم مرتضى منصور ومنهم إعلامي شهير (اتكل على الله)».

وأردف أحمد مرتضى:«هذه حياة شخصية والله يستر العباد فكيف أن أقوم بفضحها ونشرها».

وأتم تصريحاته مؤكداً أن مقطع الفيديو الذي انشتر لمرتضى منصور رئيس النادي «مفبرك» ولا أساس له من الصحة، وضمن حملة ممنهجة ضد مجلس الزمالك.