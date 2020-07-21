شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: لن أخوض انتخابات الزمالك حال الانتهاء من فرع أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لن يخوض انتخابات النادي المقبلة، في حالة الانتهاء من فرع 6 أكتوبر الذي يشمل بناء ستاد جديد للنادي.
وأضاف أحمد مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "كنت أنوي عدم الترشح للانتخابات المقبلة، ولكن تحدي فرع 6 أكتوبر وستاد النادي الجديد اضطرني للتراجع عن قراري، وفي حالة الانتهاء منهما لن أترشح مجدداً".
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الهجوم الممنهج الذي تعرض له المجلس الحالي للزمالك جعله يرغب في الابتعاد عن العمل العام.
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