مرتضى منصور: أتمنى أن يستفيق الخطيب ويعي أن مصر تحارب الخونة والإرهابيين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تحدث مع رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بكل روح رياضية خلال لقائهما بمجلس النواب الاثنين.
وأضاف مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "رانيا علواني في قمة الرقي والاحترام، وجمعنا حديث راقي ومازح".
وتابع: "أوجه رسالة لرئيس النادي الأهلي.. أتمنى أن يتعلم محمود الخطيب رئيس الأهلي من هذه الروح الرياضية، وأن يستفيق ويعي أن مصر تحارب أعداءها من الخونة والإرهابيين في الوقت الحالي".
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