شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: رموز الزمالك من ورق ولم يساندونا في ملف نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاتب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود أبورجيلة نجم الفريق الأبيض السابق، لذكره رموز النادي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك.

وقال مرتضى، في مداخلة لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: «ألوم على محمود أبورجيلة ذكر رموز الزمالك لمدة ربع ساعة».

وأوضح: «أين هم رموز النادي؟، هم رموز من ورق، لا يساند النادي أحداً منهم ولا يدافع أي منهم عن ملف نادي القرن».

وتابع: «ملف نادي القرن لم يدخلني الجنة وليس من أجل مصلحة شخصية لي، ولكنه دفاعاً عن حقوق ملايين من جماهير النادي، لذا كنت أتمنى مساندة من الرموز ولكنه لم يحدث».