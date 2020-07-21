شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: قدمت مقترحاً لمحمود طاهر لإنشاء ستاد مشترك للزمالك والأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن انشاء استاد للزمالك حلم يراوده ويسعى لتحقيقه منذ سنوات طويلة.
وفجر أحمد مرتضى مفاجأة، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "عرضت على محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق، إنشاء ستاد مشترك للزمالك والأهلي ودرسنا الأمر سوياً، لكن تكلفة المشروع كانت ضخمة للغاية".
وأكمل حديثه:" خلال عام ونصف سنكون قد انتهينا من المرحلة الأولى من بناء ستاد الزمالك".
وأتم تصريحاته مؤكداً أن وجود استاد للزمالك وللأهلي هو الأساس لتطوير الكرة المصرية.
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