شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن وصول ملف نادي القرن للفيفا خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ملف نادي القرن سيتم إرساله للاتحاد الدولي «فيفا» خلال أيام قليلة.

وأضاف مرتضى: «أطلب من جماهير الزمالك عدم الاستعجال، فهو ملف أخطاء 20 عاماً ماضية، ونسعى ليكون شامل ويحتوي على جميع نقاط القوة التي تصب في مصلحة النادي».

وأكمل: «الفمرة ليست في تقديم ملف فحسب، بل لا بد وأن يكون وافياً ويشمل جميع النقاط التي ترجح كفة الزمالك والملاحظات القوية بشأن المعايير التي حرمتنا من اللقب».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه على قناعة تامة بأن الزمالك هو نادي القرن وفقاً للبطولات التي حققها النادي وعلى مستوى أرقام المشاركات قارياً.