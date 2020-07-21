شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: أتمنى تكرار خماسية سموحة على المستوى الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن يكرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الخماسية التي سجلها في مرمى سموحة ودياً خلال مبارياته الرسمية المقبلة.

وأضاف منصور، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: «سعدت بنقل أول مباراة على الهواء على شاشة قناة الزمالك، وأتمنى أن تستفيد القناة من كوادر من نجوم النادي مثل أحمد حسام ميدو وأيمن يونس وحازم إمام».