شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الأندية بـ«كاف» يكشف حقيقة تغيير نظام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كونستانت عماري، رئيس لجنة الأندية في الكاف، أن الاجتماع الذي أقيم لم يتم اتخاذ أي قرار خلاله.
وقال عماري، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «لم نتخذ أي قرار في اجتماع الأندية، وكل ما يكتب عن وجود قرار يخص نظام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليس له أساس من الصحة».
وتابع: "كل التقارير الذي تحدثت عن وجود قرارات تخص التنظيم أو استضافة أحد منهم للنصف أو النهائي دوري الأبطال غير صحيحة".
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