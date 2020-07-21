شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبدالرحمن: عودة صالح جمعة لمستواه مكسب كبير للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، إن عودة صالح جمعة إلى مستواه ستكون مكسبا كبيرا للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالرحمن، في برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة «Ten»: «صالح جمعة نجم كبير ويمتلك إمكانيات هائلة يجب عليه أن يستغلها بشكل صحيح في الفترة المقبلة، لأنه حصل على فرص عديدة ولن يستطيع أن يكون أمامه فرصة مثل هذه».

وأضاف: «لابد من عودة باسم على وكريم يحيي لسد ثغرة الجبهة اليمني بعد رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز».