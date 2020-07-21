شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي في نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الأهلي مهدد بفقدان خدمات رمضان صبحي، لاعب صفوف الفريق، في نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة فوز المارد الأحمر على الوداد في نصف النهائي.

وقال فاروق في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عدل موعد مباريات دور نصف النهائى بطولة أفريقيا لتكون مباراة الذهاب أحد أيام 25 و26 سبتمبرعلى أن تكون مباراة العودة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر فيما ستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل».

وأضاف: «ووفقا لانتهاء إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي من هيدرسفيلد الإنجليزي بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي سيهدد مشاركة اللاعب مع الأحمر في مباريات الحسم».