شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: نظام المباراة الواحدة لنصف نهائي دوري الأبطال كان ظالمًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن نظام الذهاب والإياب الذي أعاده الاتحاد الأفريقي بخصوص نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يصب في مصلحة كرة القدم بشكل عام.
وأوضح أحمد مرتضى، خلال تصريحات لبر نامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «من الرائع أن نشاهد مباراتين بين فريقين بحجم الزمالك والرجاء، وكنت أرى أن نظام المباراة الواحدة ظالمًا».
وواصل: «فرصة الزمالك ستكون جيدة بنظام الذهاب والإياب وسنكون سعداء بزيارة المغرب كبلد شقيق».
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