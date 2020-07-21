شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان: لا نمانع في إقامة الكونفيدرالية بنظام الذهاب والإياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت مصادر مطلعة داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، موافقتها علي الاقتراح المصري عبر اتحاده بإقامة نهائيات كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية بنظام الإياب والذهاب. وكان اتحاد الكرة المصري قد أرسل خطابا رسميا للكاف اليوم يطالبه بمساواة الكونفيدرالية بدوري الأبطال. وأكد مصدر مسؤول داخل نادي نهضة بركان المغربي أن ناديه لا يمانع إطلاقا في تراجع «كاف» عن قراره وإقامة مباراتي نصف النهائي من مباراتين ذهابا وإيابا. وتابع المصدر المغربي- الذي رفض ذكر اسمه- أن بطلي المغرب نهضة بركان وحسنية أغادير لن يفرق معهما الأمر، لأننا سنلعب المباراتين في ولا نمانع إطلاقا في حق النادي المصري بيراميدز من خوض مباراة علي ملعبه وأخرى خارجها أمام حوريا الغيني، ولكن إذا أرادوا اللعب في المغرب فأهلا وسهلا بالجميع في بلدهم الثاني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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