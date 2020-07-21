شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن احمد رفعت: «لن ننساك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادي الزمالك عبر موقعة الرسمي وعبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بذكرى ميلاد أحمد رفعت، نجم نادي الزمالك، الذي رحل منذ ما يقارب من 3 أعوام، حيث جاء خبر وفاته بمثابة الصدمة الكبيرة على عشاق وجماهير نادي الزمالك في جميع أنحاء العالم، ونشر الموقع صورة لرفعت مكتوب عليها لن ننساك

ولد رفعت في حي بولاق بمدينة القاهرة، حيث كان واحد من أهم اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأبيض الذين ساهموا في زيادة شعبية نادي الزمالك خلال فترتي الخمسينيات والستينات من القرن الماضي.

ولعب رفعت في مركز الظهير الأيمن وكان ضمن جيل العظماء في نادي الزمالك رفقة حمادة إمام وعمر النور ورأفت عطية وعبده نصحي وعلي محسن ومحمود أبورجيلة ونبيل نصير وغيرهم من اللاعبين.

واشتهر رفعت بتسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء بتسديداته القوية، حيث كان يحرص على عمل الدعم الهجومي بشكل مستمر أثناء مواجهات الفريق.

ونجح رفعت في تحقيق العديد من البطولات مع نادي الزمالك خلال مسيرته مع الفريق، أبرزها التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز مرتين متتاليتين عامي (1964 و1965) .

وقرر رفعت اعتزال كرة القدم عام ٧٣ بعد أن حقق نجاحات كبيرة مع الزمالك ومنتخب مصر الأول، ليبدأ مشوار جديد مع الساحرة المستديرة من خلال التدريب في قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

ونجح رفعت في التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا مع الزمالك للمرة الأولى في تاريخ الأبيض، بعدما تواجد رفقة الجهاز الفني للفريق في ذلك الحين بقيادة محمود أبورجيلة.

وخاض رفعت تجارب تدريبية عديدة في نادي الزمالك حيث قاد الفريق الأول عامي ٩٦، ٢٠٠٨ وعمل مديراً للكرة في أكثر من فترة زمنية بالإضافة إلى عمله مع البرازيلي كابرال موسم ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣.

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عمل رفعت مدرباً في العديد من الأندية المصرية والخليجية والسورية بالإضافة إلى عمله مدرباً للمنتخب الوطني المصري في تجربة سريعة، ليكون واحداً من أهم المدربين في مصر خلال فترة التسعينات والالفية الجديد.

رحل أحمد رفعت عن عالمنا عام ٢٠١٧ في خبر صادم لكل جماهير نادي الزمالك، بعد صراع استمر لشهرين مع المرض