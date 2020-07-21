شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق عضو الزمالك على قرار «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته البالغة بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بخصوص نظام مباريات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أنور، في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة اون تايم سبورت بأن قرارات كاف بخصوص نظام مباريات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا باللعب ذهاب وعودة أكثر من رائعة.

وأضاف: «لعب المواجهات بنظام المباراة الواحدة سوف يفقد الزمالك والأهلي ميزة اللعب على ملعبهما».

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.