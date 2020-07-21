شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 1956.. فرانس فوتبول تلغي جائزة الكرة الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة الاثنين، عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظراً للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المجلة الفرنسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: «لظروف استثنائية، ولترتيبات استثنائية- وللمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 1956- لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2020، في غياب الظروف الملائمة الكافية».

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