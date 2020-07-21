مرتضى منصور: رموز الزمالك من ورق..ولم يساند أحداً منهم النادي

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة عتاب للكابتن محمود أبورجيلة نجم الفريق الأبيض السابق، لذكره رموز النادي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك.

وقال "منصور" خلال مداخلة ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك": ألوم على محمد أبورجيلة ذكر رموز الزمالك لمدة ربع ساعة, معقبا: أين هم رموز النادي؟، هم رموز من ورق، لا يساند النادي أحداً منهم ولا يدافع أي منهم عن ملف نادي القرن".

وأضاف : ملف نادي القرن لم يدخلني الجنة وليس من أجل مصلحة شخصية لي ولكنه دفاعاً عن حقوق ملايين من جماهير النادي، لذا كنت أتمنى مساندة من الرموز ولكنه لم يحدث.