شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: لاعبو سموحة "مُحبطون" بعد الهزيمة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سموحة، إن لاعبى فريقه ينتابهم حالة من الاحباط بعد الخسارة بنتيجة 5 / 0 من الزمالك، فى المباراة الودية التى جمعتهما أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق الأبيض ببرج العرب، وذلك فى إطار استعداد الفريقين لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

أضاف صدقى، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه تحدث مع لاعبيه وأكد إن المباريات الودية تقام من أجل تصحيح الأخطاء، وأن تلك الخسارة جاءت بسبب إنهم فى الأسبوع الثالث من التأهيل بعد توقف كورونا، وهذا الأسبوع شهد زيادة فى الحمل البدنى مما أثر على المستوى، فضلاً عن اكتشاف الثغرات بالفريق والتى سنعمل على علاجها فى الفترة المقبلة.

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وعن إصابة إسلام جمال لاعب سموحة بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته فى اللقاء الودى أمام الزمالك، قال حمادة صدقى: "دى الخسارة الأكبر، خاصة وإن اللاعب كان بدء مرحلة التأهيل بشكل مميز جدًا لكن من الواضح إنه تعرض للحسد، وأتمنى من الله أن لا يحتاج لإجراء عملية جراحية ولدينا أمل 1% فى أن تثبت الأشعة المقبلة عدم حاجة إسلام لجراحة".

أضاف المدير الفنى لسموحة، إنه إذا أثبتت الأشعة حاجة إسلام جمال لتدخل جراحى، سيجرى العملية فى مصر على الفور، من أجل العودة سريعًا للملاعب.