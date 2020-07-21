شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع الإسماعيلي على تأجيل ضم باهر المحمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في الإسماعيلي على تأجيل ضم باهر المحمدي للموسم المقبل، في ظل وجود رفض داخل الشارع الإسماعيلاوي لرحيل قائد الدراويش هذا الموسم وبالتحديد للنادي الأهلي، وعادت العلاقات بين إدارتي الأهلي والإسماعيلي لطبيعتها منذ ابرام صفقة محمود متولي الموسم الماضي، والتي عقد الطرفان على هامشها اتفاقا حول تعزيز سبل التعاون بينهما على كل المستويات خاصة على مستوى بيع وشراء اللاعبين.

وطلب مسئولو الإسماعيلي من الأهلي وبالتحديد إبراهيم عثمان من محمود الخطيب تأجيل صفقة بيع باهر للموسم المقبل خاصة أن النادي مقبل علي الانتخابات التكميلية في شهر أكتوبر المقبل والانتخابات العادية السنة المقبلة، مؤكدًا له أن بيع باهر المحمدي للأهلي سيؤثر على موقفه بالسلب في الانتخابات.

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وتفهم مسئولو الأهلي موقف إدارة الإسماعيلي حيث تم الاتفاق على عدم بيع اللاعب للزمالك بالتحديد، على أن يتم إعارته خارجيًا لمدة موسم على أن يعود بعدها لصفوف الأهلي.

وأوضح تامر النحاس وكيل اللاعب أن عقد باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ممتد لمدة 3 سنوات بخلاف الموسم الجاري قائلاً: "إدارة الدراويش ترغب في بيع باهر المحمدي خارجيًا بسبب ضعف المقابل المادي المقدم من الأندية المصرية وباهر المحمدي لا يساوي 200 مليون جنيه وهذا الرقم مبالغ فيه".

وأشار تامر النحاس إلى أن العرض المقدم من قبل النادي الأهلي إلى باهر المحمدي غير مرضٍ تمامًا، قائلاً: "الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدراويش ترغب في مقابل مادي أكبر وأعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف باهر المحمدي مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيًا وباهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيًا، ولكن العرض التركي هو الأقرب".