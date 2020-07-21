شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: لن أخوض انتخابات الزمالك في حالة الانتهاء من فرع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يخوض انتخابات النادي المقبلة في حالة الانتهاء من فرع 6 أكتوبر الذي يشمل بناء ستاد جديد للنادي، وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" كنت أنوي عدم الترشح للانتخابات المقبلة ولكن تحدي فرع 6 أكتوبر وستاد النادي الجديد اضطرني للتراجع عن قراري، وفي حالة الانتهاء منهما لن أترشح مجدداً".

وتابع تصريحاته مؤكداً أن الهجوم الممنهج الذي تعرض له المجلس الحالي للزمالك جعله يرغب في الابتعاد عن العمل العام

وأبدى أحمد مرتضى منصو، أن من نعم الله على مصر وجود ناديين بحجم الزمالك والأهلي، بجماهيرهما العريضة مؤكدا أنه ضد التعصب الرياضي، فبغض النظر عن التنافس بين الزمالك والأهلي، هي في النهاية رياضة وعلى الجميع التحلي بالروح الرياضية".

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وواصل تصريحاته: "نحن بلد عظيم، وفي النهاية مشجع الأهلي هو أخ للزملكاوي والعكس صحيح.. جماهير مصر بشكل عام تحتاج لإفاقة والبعد عن التعصب".

من ناحية أخرى قال أحمد مرتضى منصور أن نظام الذهاب والاياب الذي أعاده الاتحاد الأفريقي بخصوص نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يصب في مصلحة كرة القدم بشكل عام.

وأوضح أحمد مرتضى: "من الرائع أن نشاهد مباراتين بين فريقين بحجم الزمالك والرجاء، وكنت أرى أن نظام المباراة الواحدة ظالماً" مؤكدا أن فرصة الزمالك ستكون جيدة بنظام الذهاب والاياب وسنكون سعداء بزيارة المغرب كبلد شقيق".