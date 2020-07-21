شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا : سأشجع الأهلى حال خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك الأسبق إن الفريق الأبيض أهدى الدوري لمنافسه في الموسم الماضى، وتحدث عبد الحميد خلال حواره لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس 1 عن كارتيرون المدير الفني للزمالك قائلا:" التقييم الحقيقى لكارتيرون في دوري الموسم المقبل".

أضاف دونجا ، أنه سيقوم بمؤازرة الأهلى حال خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا، وواصل لاعب الزمالك السابق :" "حزين للغاية بسبب حالة الاحتقان الكبيرة بين جماهير الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة، حيث اصبح هناك تجاوز من جمهور الناديين عبر مواقع التواصل الإجتماعي"ّ.

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عن صديقه جمال حمزه قائلا :"جمال حمزة كان لا يحب التدريب وكان يقولى الكرة مش بالتمرين ولو التزم جمال حمزة لكان له شأن آخر في كرة القدم" موضحا أن فينجادا من أفضل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق الأبيض".

واختتم:" دلوقتي أي حد بيتشتم، لمجرد أنه بيقول رأي ليس على هوى جمهور أي فريق وسعيد للغاية بتطبيق قانون على المتجاوزين والمتنمرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن أتمنى أن يتم تفعيله".