شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 20 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأشعة تثبت إصابة رامى ربيعة بجذع فى الأنكل ويغيب أسبوعًا عن الأهلي، اتحاد الكرة يرشح 4 حكام للقائمة الدولية الجديدة، أبوريدة والخطيب يمنعان استضافة المغرب نصف نهائى الأبطال والعودة للذهاب والإياب، و"سلبية" مسحة كورونا لـ35 حكمًا بألفوج الثانى لمعسكرات الاستعداد للدورى.

الأشعة تثبت إصابة رامى ربيعة بجذع فى الأنكل ويغيب أسبوعاً عن الأهلي

أثبتت الأشعة التى أجراها رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلى، معاناته من جذع فى الأنكل وكدمة فى الرباط بعد تعرضه للإصابة فى أحد تدريبات ألفريق خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتحدد استجابة اللاعب للعلاج موعد عودته للتدريبات بالتحديد، فى الوقت الذى لن يعود للتدريبات قبل أسبوع على أقل تقدير.

"سلبية" مسحة كورونا لـ35 حكما بألفوج الثانى لمعسكرات الاستعداد للدورى

جاءت نتائج المسحة لفحص كورونا للحكام الذين يدخلون معسكرات الاستعداد لاستئناف الدورى سلبية، فى ألفوج الثانى الذى ضم عددا كبيرا من الحكام الدوليين والدرجة الأولى.

آلام الحوض سبب غياب الشيخ عن مران الأهلى واللاعب يخضع لكشف طبى

تسببت آلام الحوض فى غياب أحمد الشيخ، نجم هجوم النادى الأهلى، عن مران فريقه أمس، الأحد، فى الوقت الذى يُجرى اللاعب كشفا طبيا اليوم قبل انطلاق مران ألفريق المسائى لتحديد إمكانية مشاركته فى التدريب من عدمه.

مصطفى فتحى يشارك لأول مرة فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من كورونا

بدأ مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، اليوم الاثنين، المشاركة لأول مرة فى تدريبات ألفريق الأبيض بعد التعافى من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما خضع اللاعب على مدار اليومين الماضيين لبرنامج منفرد فى مقر النادى الأبيض، قبل أن يتوجه اللاعب أمس، الأحد، إلى معسكر ألفريق فى برج العرب.

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أبوريدة والخطيب يمنعان استضافة المغرب نصف نهائى الأبطال والعودة للذهاب والإياب نجحت الجهود المصرية فى منع المغرب من الحصول على حقوق تنظيم مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى كانت المغرب قريبة من الحصول عليها، بعدما تم الاتفاق فى وقت سابق بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تقديم مصر لطلب رسمى لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وتنسيق الجهود بينهما فى هذا الملف، وتكليف اتحاد الكرة بإرسال الطلب.

شهدت جلسة مسئولى الاسماعيلى مع محمد الشامى مهاجم ألفريق لتمديد تعاقده خلافاً مادياً بين الطرفين ، حيث رحب اللاعب بالاستمرار مع الدرأويش وتمديد تعاقده رغم تلقيه عروض مغرية للرحيل عن القلعة الصفراء شريطة تقديره مادياً ومنحه المبلغ الذى طلبه إلا أن اللاعب فؤجى بوجود فارق بين المبلغ الذى طلبه وبين المبلغ الذى عرضه مسئولو الاسماعيلى بقيمة 2 مليون جنيه الأمر الذى دفعه لرفض التوقيع على العقود الجديدة ، وحأولت لجنة التعاقدات بالقلعة الصفراء إقناع الشامى بالتوقيع إلا أنه رفض وأصر على موقفه لتتوقف المفأوضات فى الوقت الحالي. وليد أزارو يطلب الرحيل من الأهلى مجانًا فى ميركاتو الصيف طلب المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى المُعار للاتفاق الرحيل من القلعة الحمراء مجانًا حال عدم رغبة الاهلى استعادته مرة أخرى بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى بنهاية الموسم الجاري، ويضغط المهاجم المغربى حاليًا على إدارة الإهلى بهدف السماح له بالرحيل دون مقابل مإلى إذا كان السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للفريق لا يرغب فى عودته مرة أخرى.

اتحاد الكرة يرشح 4 حكام للقائمة الدولية الجديدة