شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: "مبحبش أفضح حد" ورفضت الحصول على فيديوهات مسيئة لخصوم مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد احمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رفض الحصول على فيديوهات مسيئة ونشرها لبعض خصوم والده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" مبحبش أفضح حد..وقلت للشخص الذي أحضر لي فيديوهات لخصوم مرتضى منصور ومنهم اعلامي شهير (اتكل على الله)".

وأردف أحمد مرتضى:" هذه حياة شخصية والله يستر العباد فكيف أن أقوم بفضحها ونشرها".

وأتم تصريحاته، أن مقطع الفيديو الذي انتشر لمرتضى منصور رئيس النادي "مفبرك" ولا أساس له من الصحة، وضمن حملة ممنهجة ضد مجلس الزمالك.

وكشف أحمد مرتضى منصور، أنه لن يخوض انتخابات النادي المقبلة في حالة الانتهاء من فرع 6 أكتوبر الذي يشمل بناء ستاد جديد للنادي.

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وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك:" كنت أنوي عدم الترشح للانتخابات المقبلة ولكن تحدي فرع 6 أكتوبر وستاد النادي الجديد اضطرني للتراجع عن قراري، وفي حالة الانتهاء منهما لن أترشح مجدداً".

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الهجوم الممنهج الذي تعرض له المجلس الحالي للزمالك جعله يرغب في الابتعاد عن العمل العام

وأبدى أحمد مرتضى منصو، أن من نعم الله على مصر وجود ناديين بحجم الزمالك والأهلي، بجماهيرهما العريضة مؤكدا أنه ضد التعصب الرياضي، فبغض النظر عن التنافس بين الزمالك والأهلي، هي في النهاية رياضة وعلى الجميع التحلي بالروح الرياضية".

وواصل تصريحاته:" نحن بلد عظيم، وفي النهاية مشجع الأهلي هو أخ للزملكاوي والعكس صحيح". قائلا جماهير مصر بشكل عام تحتاج لإفاقة والبعد عن التعصب".