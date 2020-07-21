شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: محاولات لعودة بن شرقى وأوناجم عن طريق "تونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة يُجرى اتصالاته فى الوقت الحالى مع المسئولون بالمغرب، من أجل عودة ثنائى الفريق أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى أسرع وقت إلى القاهرة، من أجل المشاركة فى التدريبات مع الفريق والاسعداد لعودة مسابقة الدورى الممتاز التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل.

أوضح حمادة أنور فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن هناك محاولات لعودة بن شرقى وأوناجم عن طريق رحلة من المغرب إلى تونس، ثم من تونس إلى القاهرة، نظرًا لاستمرار غلق المجال الجوى فى المغرب بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

فى سياق أخر، أكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تراجع لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة، يصب فى مصلحة القطبين "الأهلى والزمالك" مشيرًا إلى أن الميزة من عودة نظام الذهاب والعودة فى مواجهات نصف النهائى تعود إلى إنه فى حالة إخفاق أى من القطبين فى لقاء الذهاب يستطيع استغلال عامل الأرض فى لقاء العودة للتعويض.

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ومن المقرر أن يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيبظن وقال موقع "le 360" المغربى إن "كاف" قرر ألغاء القرار السابق القاضى بإجراء مباريات نصف نهائى دورى الأبطال بنظام "المباراة الفاصلة"، على أن تقام شهر سبتمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب كما كان معمولاً به فى النسخ الماضية، وتقام مباراة النهائى من لقاء واحد ويتم تحديد مكان إقامته بناءًا على الفرق المتأهلة.

أضاف حمادة أنور إنه يأمل فى أن تزول الغمة وينتهى فيرس كورونا، ليُسمح للجماهير بالحضور، وحينها يستطيع الأهلى والزمالك الاستفادة بعامل الأرض والجمهور.

ومن المقترح أن تقام مباريات الذهاب أحد يومى 25 ، 26 سبتمبر فيما تقام مواجهة الإياب أحد يومى 2 ، 3 من شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون المباراة النهائية فى الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر.