شطة: أطالب الاتحاد الأفريقى بإقامة مباراة النهائى فى مصر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مصطفي عبدالمنعم "شطة"، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن المكتب التنفيذي كان يريد إبعاد الحرج عنه لذلك قام بتحويل ملف دوري أبطال أفريقيا إلى لجنة المسابقات، وقال شطة فى تصريحات تليفزيونية ، "الاتحاد الأفريقي كان فى حرج بعد اعتذار الكاميرون، وكانت مصر قريبة من استضافة البطولة بعد تقدمها، ولكن كاف أراد أن يخرج من هذا المأزق وقرر إقامة دور نصف النهائي من ذهاب وعودة".

وأضاف: "لا نملك النفوذ الآن داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهاني أبوريدة لم يفعل شييء، ومصر تستحق تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا، والضغوطات المغربية قوية للغاية".

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