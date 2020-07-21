شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستغنى عن خدمات التونسى أكرم علياوي بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان توجيه الشكر التونسي اكرم علياوي مخطط أحمال الفريق الأول توفيرا للنفقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بعد جائحة كورونا.

وقال مصدر مسئول بمجلس الاسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،" إدارة الإسماعيلي أبلغت اكرم علياوى المتواجد في تونس منذ مارس الماضي بسبب تجميد النشاط الكروي بانتهاء العلاقة بين الطرفين رغم أن المدرب كان يقوم بعمله بمتابعة البرامج التدريبية للاعبين طوال فترة العزل المنزلي عبر واتساب".

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدورى للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري. وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.

وحذر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من أى زيادة فى الوزن مؤكدًا أن العقوبات ستكون مصير أى لاعب يتجاوز وزنه الوزن الذى تم تسجيله عقب العودة من العزل المنزلى بسبب كورونا مشددًا أنه سيتابع أوزانهم أسبوعيًا للتأكد من خسارتهم للأوزان وليس زيادتها فى سبيل استعادة اللياقة البدنية المطلوبة قبل عودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وكان جهاز الإسماعيلى قد أخضع اللاعبين للميزان عقب العودة للتدريبات وتم تدوين ميزان كل لاعب لمتابعة معدلات الانخفاض مع استعادة التدريبات القوية.