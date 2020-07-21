شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: الزمالك لم يطلب ضم كريم العراقي وحصنا اللاعب بعقد الفئة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، أن النادي لم يتلقى أي عروض من الزمالك للتعاقد بشكل رسمي مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق، أو محمود وادي مهاجم المصري، وقال السقا في تصريحات إذاعية: "لم يصلنا أي عروض رسمية للتعاقد مع كريم العراقي أو محمود وادي كما يتردد".

وأضاف، "كريم العراقي لم يطلب 3 مليون جنيه لتمديد عقده، ووعقدنا جلسة معه قبل شهر، لتجديد عقده بعد تألقه مع الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي.. واتفقنا مع كريم العراقي علي تمديد العقد، وسيكون ضمن الفئة الأولي، وهو أحد أبناء النادي المصري".

وقال السقا، عن استعدادات المصري لعودة الدوري العام: "دخلنا معسكر في برج العرب بدءا من اليوم، سنبدأ المباريات الودية بمواجهة طلائع الجيش، ستكون المواجهة الأولي بعد فترة التوقف، تدربنا لمدة 3 أسابيع في بورسعيد".

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وأضاف:" أتمنى أن نقدم مستوي مميز في بطولة الدوري، ونحقق مركز متقدم يليق بالمصري، نعاني من أزمة مالية، مثل باقي الأندية الشعبية في مصر، طلبنا خوض المباريات في ملعب برج العرب، كان من المفترض اللعب في السويس".

وتابع السقا:" التكلفة المالية جعلتنا نختار برج العرب، ونحترم قرارات الدولة والجهات الأمنية في اللعب بأي استاد، خلال الفترة المقبلة، وخزينة النادي تتكبد مبالغ مالية كبيرة، انفقنا مبالغ رهيبة خلال الفترة الماضية من أجل تجهيز المصري لمباريات الدوري".