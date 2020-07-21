شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة تلفزيون الخليج 365 الرياضية: إلغاء جائزة الكرة الذهبية وبلاغ من شوبير ضد أسامة حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تلفزيون الخليج 365 لأهم الأخبار الرياضية على الساحتين المحلية والعالمية أعدها الزميل محمد محسوب، وقدمها الزميلين رامى الحلواني، ورغدة بكر.

واستعرض تلفزيون الخليج 365 خلال النشرة:

نجحت مصر فى منع المغرب من الحصول على حقوق تنظيم مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتى كانت المغرب قريبة من الحصول عليها.

وخلال اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقى اليوم، كان القرار يتجه للمغرب، ولكن جهود المهندس هانى أبو ريدة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة المصري، والحضور المصرى المؤثر فى اللجنة بتصويت محمود الخطيب رئيس الأهلى وعصام الدين أحمد عضوى اللجنة لصالح مصر، منع القرار ليتم الاستقرار فى النهاية على لعب المباريات بطريقتها المعتادة، ذهابا وإيابا.

من بين الأخبار المهمة تعقد اللجنة الخماسية ، اجتماعً جديدً مع مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبوع الجاي، عشان يتم مناقشة موقف الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للجبلاية والانتخابات.

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب، قال في تصريحات أنه لا يجوز إجراء انتخابات وفقًا للقانون المصرى قبل أن ما يتم إجراء تصنيف أندية الجمعية العمومية، اكد كمان ا أن التصنيف لا يمكن إجراؤه قبل انتهاء الموسم الكروى الحالى، وبناء على ده فهو من الصعب والمستحيل إقامة انتخابات للجبلاية بعد ما طالب الفيفا إقامتها.

كما استعرضت النشرة وفى تصريح خاص لليوم السابع كشف مصدر بالزمالك عن أن حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى تواصل مع مسئولى الكاف، من أجل الاستفسار عن مواعيد مواجهتى الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار "كاف" بإقامة نصف النهائى بنظام الذهاب والإياب

وأوضح أن "كاف" أشار للزمالك إلى أن مباراة الذهاب ستكون يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل، فى المغرب، على أن يكون لقاء الإياب يوم 2 أكتوبر القادم، فى القاهرة، مع إقامة النهائى يوم 10 من نفس الشهر.

ومن ناحية تانية نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بيحدد موقف رمضان صبحى، نجم الأهلى، من المشاركة فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكمان المباراة النهائية، في حال تأهل الفريق الأحمر ليها، وحدد الكاف موعد مباريات دور نصف النهائى كالتالي :مباراة الذهاب واحدة من أيام 25 و26 سبتمبر، و مباراة العودة يا 2 أو 3 أكتوبر، اما بالنسبة للمباراة النهائية هاتكون يوم 10 أكتوبر القادم.

وينضم "صبحي" لناديه الإنجليزى اول شهر أكتوبر بعد انتهاء إعارته للأهلى.

كمان أعلن الإعلامي أحمد شوبير تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، وذلك على خلفية ظهوره فى فيديو قام فيه بسب جماهير النادي الأهلي.

ونشر شوبير صوراً من الشكوى التي تقدم بها عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها" المبدأ واحد والحق أبداً لن يضيع.. ولا سكوت عن حق ولا تغاضى عن تجاوز.. وبيننا وبين كل متجاوز قانون يحفظ لكل ذى حق حقه ويردع كل متجاوز ويحدد حجمه".

وتناولت النشرة الحديث عن طاهر محمد طاهر والذي أصبح حديث وسائل الإعلام الرياضية في الفترة الأخيرة حيث قال البعض أنه يعاني من إصابة مزمنة، إلا أن وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم في المقاولون العرب، طلع واتكلم عن الموضوع واكد مجرد أنها شائعات، ولكن هو تعرض لإصابة عبارة عن قطع فى غضروف الركبة.

علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول للكورة رد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” على الموضوع ده " وقال عن طاهر، انه هيكون أفضل لاعب في مصر في الموسم المقبل".

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وتحدث النشرة الرياضة عن إعلان مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الاثنين، إلغاء جائزة الكرة الذهبية لهذا العام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالجائزة مدار التاريخ والتي تمنحها المجلة لأفضل لاعب في العالم سنويًا باستثناء العام الجارى 2020 لإلغاء الجائزة.

كما استعرضنا ما نصح به محمد صلاح نيكولاس أنيلكا، مهاجم منتخب فرنسا الأسبق، محمد صلاح بعدم مغادرة الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أنيلكا،فيما معناه "أنه بيتمنى من محمد صلاح ميكررش الخطا اللي ارتكبه في مسيرته لما قرر يغادر ارسنال ودي كانت اكتر فترة ناجح فيها كرويا ، لكن هو شايف ان مستوى ليفربول النهاردة قادر على منافسة ريال مدريد، لذلك هو مش شايف سبب ضروري لتفكيره فى الرحيل، وبيعتقد أن أنفيلد هو المكان الانسب ليه".

وتم طرح سؤال هام خلال النشرة ألا وهو بعد تألق الثنائى المصرىن هل يلعب محمد صلاح دور الوسيط لنقل تريزيجيه لصفوف ليفربول الموسم المقبل؟ خاصة وإن صلاح أصبح ينصح تريزيجيه بعدم الانتقال بعيداً عن الدوري الإنجليزي .

وفي نهاية الموجز الرياضى نتحدث عن تصريحات نجم الكرة المصرية السابق عبد الستار صبري والتي أثارت جدلاً خلال الساعات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث قال فيها أن النجم البرتغالي وأسطورة الكرة العالمية كريستيانو رونالدو عندما تم سؤاله عن اللاعب الذي يتمنى أن يصبح مثله وهل هو لويس فيجو أم جيجز فأجاب أريد أن أكون مثل عبد الستار صبري.

وأضاف صبري :"سأخوض فترة معايشة مع جوزيه مورينيو في نادي توتنهام خلال الفترة المقبلة"

وتم في نهاية الموسم طرح عدد من الأسئلة منها "لو متمش إلغاء جايزة الكرة الذهبية السنة دي، مين كان هيتوج بأفضل لاعب في العالم ميسي ولا كريستيانو ولا محمد صلاح ولا حد غيرهم خالص؟"، كما طرح سؤال حول " نصائح أنيلكا لمحمد صلاح بالبقاء في ليفربول وما الأفضل له ؟،

أما السؤال التالت واللي عليه تعليقات كتير على مواقع التواصل الاجتماعى وهو الخاص بالنجم عبدالستار صبري وتأكيد إن كريستيانو رونالد وهو صغير كان نفسه يكون زيه كروياً .. وسألنا عن "شايفين إيه أوجه التشابه بين كريستيانو دلوقتي وعبدالستار ؟".