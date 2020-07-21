شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لنهضة بركان: محمد صلاح لاعب "خرافى" وأتمنى ضمه من وسط المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق السكتيوي المدير الفنى لفريق نهضة بركان مغربى، بالدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، مؤكدًا إنه لاعب خرافى، وإن ما يظهر للجماهير على شاشات التليفزيون يبدو إن ما يقوم به اللاعب داخل المستطيل الأخضر أمر سهل، لكن فى الواقع هو صعب جدًا ولا يستطيع أى لاعب أن ينفذه بهذه الطريقة إلا الفرعون المصرى، خاصة وإنه يتكرر ولم تأتى بمحض الصدفة.

وبسؤاله عن اللاعب المصرى الذى يتمنى ضمه لصفوف فريقه، فأجاب المدير الفنى لنهضة بركان "ضاحكًا" خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2": "محمد صلاح، أكيد هو لاعب غير طبيعى وخرافى، بخلاف تواضعه رغم إحترافه منذ ما يقرب من 15 سنة، وحقق الكثير من الإنجازات".

وتحدث طارق السكتيوى عن المحترفين المغاربة فى الدورى المصرى مثل وليد أزارو وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، مؤكدًا إنهم إضافة كبيرة لأى فريق، ويفتقدهم بشدة الدورى المغربى.

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وكان حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أكد أن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة يُجرى اتصالاته فى الوقت الحالى مع المسئولون بالمغرب، من أجل عودة ثنائى الفريق أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى أسرع وقت إلى القاهرة، من أجل المشاركة فى التدريبات مع الفريق والاسعداد لعودة مسابقة الدورى الممتاز التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل.

أوضح حمادة أنور إن هناك محاولات لعودة بن شرقى وأوناجم عن طريق رحلة من المغرب إلى تونس، ثم من تونس إلى القاهرة، نظرًا لاستمرار غلق المجال الجوى فى المغرب بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.